Ford presenta Smart Mirror | lo specchietto retrovisore intelligente

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 aprile 2021) Quando si è al volante di un furgone spesso occorre affidarsi agli specchietti laterali, dal momento che lonon è di grande aiuto in presenza di divisori o carichi nella parte posteriore del veicolo. Proprio per offrire una soluzione a questa difficoltà,ha studiato uno. Esteticamente identico ad uno normale ma con la caratteristica che il nuovoed è dotato in realtà di uno schermo ad alta definizione che mostra una perfetta visuale panoramica della zona dietro al furgone stesso. Il guidatore può, quindi, vedere pedoni, ciclisti e i veicoli che lo seguono anche quando le porte posteriori sono senza vetri o nel caso in cui siano stati installati dei divisori. Lo ...