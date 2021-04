Ema: “Ancora nessuna correlazione provata coi casi di trombosi. Vi aggiorneremo” (Di giovedì 1 aprile 2021) Ieri l’Ema si è nuovamente riunita dopo lo stop della Germania e il Canada alla somministrazione del siero a soggetti con meno di 60 anni. In Germania si erano verificati altri 5 decessi, da qui la decisione della cancelliera Angela Merkel di dare uno stop alle somministrazioni per quella fascia di età. Ma il responso dell’Ema è sempre uguale: “Non c’è una correalzione provata tra gli eventi trombotici e la somministrazione del vaccino”. Poi aggiunge: “Se dovessimo avere ulteriori riscontri vi aggiorneremo”. Un responso oltremodo sibillino, soprattutto alla luce del fatto che nel bugiardino del farmaco è stato aggiunto come possibile effetto collaterale l’evento trombotico. Certo, la correlazione non è provata e le case farmaceutiche corrono ai ripari paventando questa possibiliità nel foglietto ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Ieri l’Ema si è nuovamente riunita dopo lo stop della Germania e il Canada alla somministrazione del siero a soggetti con meno di 60 anni. In Germania si erano verificati altri 5 decessi, da qui la decisione della cancelliera Angela Merkel di dare uno stop alle somministrazioni per quella fascia di età. Ma il responso dell’Ema è sempre uguale: “Non c’è una correalzionetra gli eventi trombotici e la somministrazione del vaccino”. Poi aggiunge: “Se dovessimo avere ulteriori riscontri vi”. Un responso oltremodo sibillino, soprattutto alla luce del fatto che nel bugiardino del farmaco è stato aggiunto come possibile effetto collaterale l’evento trombotico. Certo, lanon èe le case farmaceutiche corrono ai ripari paventando questa possibiliità nel foglietto ...

