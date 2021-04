Deliveroo, esordio da incubo in borsa. Crolla il prezzo delle azioni (Di giovedì 1 aprile 2021) esordio in borsa da incubo per Deliveroo. Il prezzo delle azioni della nota app di food delivery è Crollato in poche ore. Deliveroo è una delle app per il servizio di consegna a domicilio tra i più conosciuti al mondo. E’ nata nel 2013 da Will Shu e Greg Orlowski. Da Londra, città nella quale L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 1 aprile 2021)indaper. Ildella nota app di food delivery èto in poche ore.è unaapp per il servizio di consegna a domicilio tra i più conosciuti al mondo. E’ nata nel 2013 da Will Shu e Greg Orlowski. Da Londra, città nella quale L'articolo proviene da Consumatore.com.

