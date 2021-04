Crisanti: «Parlare di riaperture non ha senso». E sui vaccini: «Basta con l’assalto alla diligenza, proteggiamo gli anziani» (Di giovedì 1 aprile 2021) Non sarà sufficiente aspettare l’estate per tornare a Parlare di normalità. Secondo Andrea Crisanti, non saremo fuori dall’emergenza prima di «settembre o ottobre». Salvo la possibile destabilizzazione della curva epidemiologica causata dalle varianti. Il professore di Microbiologia all’Università di Padova, ospite a Un giorno da Pecora, ha spiegato: «Prima arriverà il calo della letalità, poi vedremo che le ondate ci saranno continuamente, ma saranno sempre più basse, con picchi massimo di 3 mila contagi». Dunque, l’uscita dalla fase acuta dell’Italia dalla pandemia di Coronavirus «sarà una cosa per fasi». Crisanti, nel corso della trasmissione, ha espresso il suo favore al decreto Covid approvato ieri, 31 marzo, dal Consiglio dei ministri: «Non è pensabile tornare alle zone gialle entro fine ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) Non sarà sufficiente aspettare l’estate per tornare adi normalità. Secondo Andrea, non saremo fuori dall’emergenza prima di «settembre o ottobre». Salvo la possibile destabilizzazione della curva epidemiologica causata dalle varianti. Il professore di Microbiologia all’Università di Padova, ospite a Un giorno da Pecora, ha spiegato: «Prima arriverà il calo della letalità, poi vedremo che le ondate ci saranno continuamente, ma saranno sempre più basse, con picchi massimo di 3 mila contagi». Dunque, l’uscita dfase acuta dell’Italia dpandemia di Coronavirus «sarà una cosa per fasi»., nel corso della trasmissione, ha espresso il suo favore al decreto Covid approvato ieri, 31 marzo, dal Consiglio dei ministri: «Non è pensabile tornare alle zone gialle entro fine ...

