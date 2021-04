Covid: cluster in rsa Sanremo, positivi 8 ospiti vaccinati (Di giovedì 1 aprile 2021) Un focolaio di Covid è stato registrato all'interno della rsa Borea di Sanremo, dove otto pazienti che erano stati vaccinati a gennaio e che han già ricevuto la seconda dose di Pfizer sono risultati ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Un focolaio diè stato registrato all'interno della rsa Borea di, dove otto pazienti che erano statia gennaio e che han già ricevuto la seconda dose di Pfizer sono risultati ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid cluster Covid: cluster in rsa Sanremo, positivi 8 ospiti vaccinati Un focolaio di Covid è stato registrato all'interno della rsa Borea di Sanremo, dove otto pazienti che erano stati vaccinati a gennaio e che han già ricevuto la seconda dose di Pfizer sono risultati positivi: solo ...

Casa Serena, nove operatori positivi. Il contagio non si allarga agli ospiti La buona notizia è che dal cluster emerso lo scorso venerdì e che aveva coinvolto il personale ... Tra gli operatori Covid - positivi al tampone molecolare, quattro di questi erano stati vaccinati con ...

Covid: cluster in rsa Sanremo, positivi 8 ospiti vaccinati - Liguria Agenzia ANSA Covid: cluster in rsa Sanremo, positivi 8 ospiti vaccinati (ANSA) - SANREMO, 01 APR - Un focolaio di Covid è stato registrato all'interno della rsa Borea di Sanremo, dove otto pazienti che erano stati vaccinati a gennaio e che han già ricevuto la seconda dose ...

Il cameriere-eroe nella lotta al Covid che sogna di fare il carabiniere Alber «Albi» Baca, albanese di 26 anni, aiutò colleghi e turisti nell’hotel invaso dal virus nel Ponente Ligure all’inizio della pandemia. Ora è disoccupato e spera di indossare la divisa ...

