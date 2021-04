CorSport: Napoli-Crotone, Mario Rui preferito a Hysaj (Di giovedì 1 aprile 2021) Oggi il Napoli ritroverà la squadra al completo, tranne Ospina e Demme, alle prese con gli infortuni. Gattuso potrà però ragionare con calma sulla formazione da mandare in campo contro il Crotone, con un occhio, naturalmente, al successivo impegno con la Juve. Il Corriere dello Sport dà le ultime in tema di formazione per la partita di sabato. In porta la scelta è abbastanza obbligata: ci sarà Meret. E a centrocampo il tecnico punterà su Bakayoko. In difesa, a sinistra, Gattuso punterà su Mario Rui. “Ora serve freschezza, anche padronanza del ruolo, dunque garanzie che la naturalezza della sua corsa sulla fascia mancina offre: lui più di Hysaj, che rientrerà anche dagli impegni con la Nazionale e quindi avvertirà un pizzico di fatica in più”. Davanti, toccherà a Politano, insieme a Zielinski e Insigne. Mertens partirà ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 aprile 2021) Oggi ilritroverà la squadra al completo, tranne Ospina e Demme, alle prese con gli infortuni. Gattuso potrà però ragionare con calma sulla formazione da mandare in campo contro il, con un occhio, naturalmente, al successivo impegno con la Juve. Il Corriere dello Sport dà le ultime in tema di formazione per la partita di sabato. In porta la scelta è abbastanza obbligata: ci sarà Meret. E a centrocampo il tecnico punterà su Bakayoko. In difesa, a sinistra, Gattuso punterà suRui. “Ora serve freschezza, anche padronanza del ruolo, dunque garanzie che la naturalezza della sua corsa sulla fascia mancina offre: lui più di, che rientrerà anche dagli impegni con la Nazionale e quindi avvertirà un pizzico di fatica in più”. Davanti, toccherà a Politano, insieme a Zielinski e Insigne. Mertens partirà ...

