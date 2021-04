CorSport | Mancini ha tutelato i club I suoi predecessori non lo hanno mai fatto

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 1 aprile 2021) Sul Corriere dello Sport Alberto Dalla Palma commenta le scelte tecniche del ct della Nazionale, Roberto. Contro la Lituania ha schierato in campo giocatori freschi, salvaguardando i titolari per i rispettivi. Una scelta che lo differenzia dai. “In Lituania il nostro ct si è presentato con una squadra completamente nuova, con soli tre potenziali titolari (Donnarumma, Pellegrini e Immobile) e moltissimi giocatori che non sono ancora certi di entrare nel gruppo per gli Europei.ha scelto la freschezza tutelando i, cosa che i, per decenni, non avevano mai. Sapeva che la Lituania non era un ostacolo insormontabile e sapeva, probabilmente, che l’Italia avrebbe avuto molte ...