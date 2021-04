“C’è vita”, l’album di Loredana Errore anche in vinile (Di giovedì 1 aprile 2021) Dal 9 aprile sarà disponibile anche in versione limitata e autografata dalla stessa cantante. Da oggi è possibile effettuare il pre-order A grande richiesta dal 9 aprile “C’é vita” (Playaudio di Azzurra Music), il nuovo album di Loredana Errore, sarà disponibile anche in vinile (in edizione limitata, 180 grammi color magenta)! Da oggi, giovedì 1° aprile, è disponibile in pre-order la versione vinile autografata al seguente link: https://www.azzurramusic.it/it/component/virtuemart/lp1013 Loredana-Errore ce-vita. “C’è vita”, già disponibile in formato cd e in digitale, è stato pubblicato in occasione dei 10 anni di carriera di Loredana Errore. l’album è ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 aprile 2021) Dal 9 aprile sarà disponibilein versione limitata e autografata dalla stessa cantante. Da oggi è possibile effettuare il pre-order A grande richiesta dal 9 aprile “C’é” (Playaudio di Azzurra Music), il nuovo album di, sarà disponibilein(in edizione limitata, 180 grammi color magenta)! Da oggi, giovedì 1° aprile, è disponibile in pre-order la versioneautografata al seguente link: https://www.azzurramusic.it/it/component/virtuemart/lp1013ce-. “C’è”, già disponibile in formato cd e in digitale, è stato pubblicato in occasione dei 10 anni di carriera diè ...

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE (2). Israele è reduce da un'epidemia terribile (750 casi/100mila al picco) con il 51% delle persone… - mauroberruto : 'Operatore sanitario #novax' è un ossimoro disgustoso nei confronti di centinaia di migliaia di medici e infermier… - TNannicini : Ha ragione @enricoletta: rendere permanente #NextGenerationEU è la partita della vita per chi ha testa e cuore euro… - MariaLu91149151 : RT @altemaree: Non voglio rovinarvi la bolla ma si, in confronto a quello che c’è fuori, nella vita vera con padri veri, quello che ha dett… - rachetucci : RT @altemaree: Non voglio rovinarvi la bolla ma si, in confronto a quello che c’è fuori, nella vita vera con padri veri, quello che ha dett… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è vita La tosse cronica ai tempi del Covid-19 Impatti sociali, sanitari e organizzativi Fortune Italia