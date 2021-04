Cattolica, violenta e picchia ex fidanzata rompendole la mascella: 52enne arrestato dai carabinieri (Di giovedì 1 aprile 2021) Cattolica, violenta e picchia ex fidanzata rompendole la mascella. È stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali il 52enne pescatore siciliano arrestato dai carabinieri di Cattolica, dopo la denuncia della compagna vittima per mesi di maltrattamenti da parte dell’uomo. In un’occasione l’avrebbe picchiata fino a romperle la mascella e l’avrebbe violentata innumerevoli volte. È una storia di violenza e di maltrattamenti quella che arriva da Cattolica, comune della provincia di Rimini, dove un uomo di 52 anni, originario della Sicilia, è stato arrestato dai carabinieri con ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 1 aprile 2021)exla. È statocon l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali ilpescatore sicilianodaidi, dopo la denuncia della compagna vittima per mesi di maltrattamenti da parte dell’uomo. In un’occasione l’avrebbeta fino a romperle lae l’avrebbeta innumerevoli volte. È una storia di violenza e di maltrattamenti quella che arriva da, comune della provincia di Rimini, dove un uomo di 52 anni, originario della Sicilia, è statodaicon ...

