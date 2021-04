Caso Denise Pipitone | Piera Maggio ricoverata in ospedale per un malore

(Di giovedì 1 aprile 2021) Mentre Olesya Rostova, la ragazza russa che sta cercando la propria madre naturale, è già stata sottoposta a test del Dna per verificare se possa essere, la madre di quest’ultima si trovainper un problema di salute imprecisato. Lo ha riferito l’avvocato Giacomo Frazzitta. Inizialmente si pensava che una volta ricevuta la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

repubblica : La somiglianza tra la madre di Denise Pipitone e una ragazza in Russia riapre il caso - guglielmo75 : @see_lallero Era un suicidio annunciato partire contro la nazionale, la fiction di canale 5 e soprattutto chi l'ha… - zazoomblog : “C’era da aspettarselo”. Federica Sciarelli e Chi l’ha visto la notizia dopo le indiscrezioni sul caso di Denise Pi… - Informa_Press : Caso #DenisePipitone: prelevato il Dna di #OlesyaRostova ?? - ragazzonasolare : Mi sono alzata col pensiero fisso al caso di Denise. Speriamo di ottenere subito i risultati del DNA. Una somiglian… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Denise

Chi l'ha visto è tornata suldiPipitone, partendo proprio dall'appello della ragazza alla televisione russa. Cresciuta in orfanotrofio dall'età di 5 anni, Olesya Rostova sostiene di ...Pipitone, la figura enigmatica di Behgjet Pacolli il magnate che sembrava aver risolto il, salvo poi abbandonare ogni pista Negli ultimi giorni si sono accesi nuovamente i riflettori ...L'appuntamento del 31 marzo, dedicato in parte alla segnalazione che potrebbe riaccendere i riflettori sul caso della scomparsa di Denise Pipitone, ha registrato una media di ben 3,5 milioni di sp ...A riaccendere il caso è stata una telespettatrice russa che lavora in Italia ... qualche flebile speranza e lo stesso legale di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone dice: “Vogliamo rimanere con i ...