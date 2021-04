Basket: Ettore Messina nono italiano ad entrare nella Hall of fame Fiba (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - Ettore Messina diventa il nono membro italiano (decimo contando anche Boscia Tanjevic, in possesso del passaporto italiano) della Fiba Hall of fame. É stato infatti inserito tra i nominativi della Classe del 2021. Dopo Pierluigi Marzorati, Dino Meneghin, Liliana Ronchetti, Giancarlo Primo, Cesare Rubini, Pietro Reverberi, Decio Scuri e Aldo Vitale, è il turno dell'attuale coach dell'Olimpia Milano ad ottenere il prestigioso riconoscimento. Chuck Daly (USA) coach del Dream Team del 1992, e Panagiotis Giannakis (Grecia) sono stati, tra gli altri, inseriti nella Classe 2021. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. - (Adnkronos) -diventa ilmembro(decimo contando anche Boscia Tanjevic, in possesso del passaporto) dellaof. É stato infatti inserito tra i nominativi della Classe del 2021. Dopo Pierluigi Marzorati, Dino Meneghin, Liliana Ronchetti, Giancarlo Primo, Cesare Rubini, Pietro Reverberi, Decio Scuri e Aldo Vitale, è il turno dell'attuale coach dell'Olimpia Milano ad ottenere il prestigioso riconoscimento. Chuck Daly (USA) coach del Dream Team del 1992, e Panagiotis Giannakis (Grecia) sono stati, tra gli altri, inseritiClasse 2021.

