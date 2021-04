Autogrill cede attività autostrade Usa per 375 mln dollari (Di giovedì 1 aprile 2021) La controllata di Autogrill Hmshost ha firmato un accordo per la cessione delle attività autostradali statunitensi per un prezzo di 375 milioni di dollari a un consorzio controllato e guidato da ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) La controllata diHmshost ha firmato un accordo per la cessione delleautostradali statunitensi per un prezzo di 375 milioni dia un consorzio controllato e guidato da ...

