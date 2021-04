Aston Martin difende Seb, Vettel: "AMR21 non è ancora casa mia" (Di giovedì 1 aprile 2021) Il primo Gran Premio stagionale è servito a fissare un punto di partenza per Sebastian Vettel . Già nel giro di rientro, via radio, a spiegare che c'era molto da analizzare e di cui parlare. Temi da ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 1 aprile 2021) Il primo Gran Premio stagionale è servito a fissare un punto di partenza per Sebastian. Già nel giro di rientro, via radio, a spiegare che c'era molto da analizzare e di cui parlare. Temi da ...

Ultime Notizie dalla rete : Aston Martin Aston Martin difende Seb, Vettel: "AMR21 non è ancora casa mia" È qualcosa in più della "pressione" sotto la quale Vettel si conferma non essere a proprio agio, ci sono elementi tecnici da risolvere, su un progetto Aston Martin penalizzato dalla filosofia ...

