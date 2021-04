Andrea Scanzi cacciato dalla Rai e Dagospia e svela cosa c’è dietro (Di giovedì 1 aprile 2021) In queste ore è stata sganciata una vera e propria bomba su Andrea Scanzi, che come tutti sappiamo è stato cacciato dalla Rai e da Cartabianca. La bomba sarebbe stata lanciata da Dagospia, il noto blog ideato e seguito da Roberto D’Agostino. A quanto pare, nei giorni scorsi e più esattamente in seguito alle polemiche sorte sulla vaccinazione anticipata, Andrea Scanzi è stato allontanato dalla Rai o meglio il suo contratto è stato sospeso. Adesso, alla luce di quanto accaduto, sembra che Dagospia si sia interrogato sull’accaduto. Dagospia lancia la bomba su Andrea Scanzi “Come mai la Rai ha impiegato così tanto tempo per sospendere il contratto di Andrea ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 1 aprile 2021) In queste ore è stata sganciata una vera e propria bomba su, che come tutti sappiamo è statoRai e da Cartabianca. La bomba sarebbe stata lanciata da, il noto blog ideato e seguito da Roberto D’Agostino. A quanto pare, nei giorni scorsi e più esattamente in seguito alle polemiche sorte sulla vaccinazione anticipata,è stato allontanatoRai o meglio il suo contratto è stato sospeso. Adesso, alla luce di quanto accaduto, sembra chesi sia interrogato sull’accaduto.lancia la bomba su“Come mai la Rai ha impiegato così tanto tempo per sospendere il contratto di...

fattoquotidiano : LA FRASE Il Comitato Etico della Rai “valuta una sospensione” per Andrea Scanzi su Rai3 Con tutto quel che si vede… - Gb13Giovanna : RT @fforzano: Stato della libertà di parola in Italia. Gli indagati Matteo Renzi e Maria Elena Boschi sono riusciti ad ottenere che il non-… - Rocco_italiano2 : - grazia_natola : RT @Moonlightshad1: Si grida al regime per la chiusura di un canale youtube dal quale si diffondevano balle, teorie negazioniste e complott… - ClaudioAgos : RT @Moonlightshad1: Si grida al regime per la chiusura di un canale youtube dal quale si diffondevano balle, teorie negazioniste e complott… -