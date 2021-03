Vertice in prefettura in vista del weekend pasquale: più controlli su strade e stazioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolta nella mattinata odierna, presieduta dal Prefetto Carlo Torlontano, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno preso parte il Presidente della Provincia Di Maria, il Vice Sindaco di Benevento Pasquariello, il Questore Bonagura, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Passafiume e Intelisano, nonché il Dirigente della Sezione Polstrada Vetrone, il rappresentante del Posto Polfer Varricchio ed il Comandante della Polizia Municipale di Benevento Bosco. Nel corso della seduta, esaminati i servizi di controllo del territorio già in essere, sono state concordate le ulteriori attività da effettuarsi per il periodo delle festività pasquali. In particolare, si è convenuto di intensificare i controlli nelle aree di maggiore traffico e presso gli snodi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolta nella mattinata odierna, presieduta dal Prefetto Carlo Torlontano, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno preso parte il Presidente della Provincia Di Maria, il Vice Sindaco di Benevento Pasquariello, il Questore Bonagura, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Passafiume e Intelisano, nonché il Dirigente della Sezione Polstrada Vetrone, il rappresentante del Posto Polfer Varricchio ed il Comandante della Polizia Municipale di Benevento Bosco. Nel corso della seduta, esaminati i servizi di controllo del territorio già in essere, sono state concordate le ulteriori attività da effettuarsi per il periodo delle festività pasquali. In particolare, si è convenuto di intensificare inelle aree di maggiore traffico e presso gli snodi ...

