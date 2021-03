Svegliati Amore Mio, tutto ruota attorno a un evento inatteso (Di mercoledì 31 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuova puntata della celebre fiction Svegliati Amore Mio. Scopriamo le anticipazioni di oggi, 31 marzo 2021. Cosa succederà? Svegliati Amore Mio è la celebre fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e vede come protagonista principale Sabrina Ferilli. La miniserie suddivisa in tre puntate ha visto la sua prima messa in onda il 24 Leggi su youmovies (Di mercoledì 31 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuova puntata della celebre fictionMio. Scopriamo le anticipazioni di oggi, 31 marzo 2021. Cosa succederà?Mio è la celebre fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e vede come protagonista principale Sabrina Ferilli. La miniserie suddivisa in tre puntate ha visto la sua prima messa in onda il 24

Advertising

trash_italiano : 'Svegliati amore mio, se tu non ti svegli mamma come fa?' MA HANNO MODIFICATO LA SCENA MADRE #SvegliatiAmoreMio - AmiciUfficiale : ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la… - M2960175999 : Svegliati amore mio prima di MCS. È chiaro il messaggio raga. Su, occhi aperti #tzvip - itsmwengo : Svegliati amore mio sennò mamma non ce la fa #svegliatiamoremio - lorythiago78 : ora ci guardiamo: svegliati amore mio ???? -