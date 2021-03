Sky pensa a come evitare la fuga di abbonati: «Se la Serie A non ci fosse, ne scaleremo il costo dall’abbonamento». Apertura ad accordi con DAZN (Di mercoledì 31 marzo 2021) Maximo Ibarra, ad Sky Sky corre ai ripari. Persa la corsa alla Serie A (andata a DAZN per le prossime tre stagioni) e respinta l’offerta per la messa in onda in co-esclusiva di 3 partite su 10 ad ogni giornata (ci sarà una nuova asta), la pay TV gioca una personale partita: evitare la fuga di abbonati. “Se la Serie A non ci fosse, ovviamente, ne scaleremo il costo dall’abbonamento ai clienti in modo del tutto trasparente e proattivo” fa sapere l’ad Maximo Ibarra a Repubblica. La questione diritti, però, è ancora da definire e non è escluso che Sky possa accordarsi con DAZN per la messa in onda del campionato: “Noi siamo sempre aperti, ovviamente. Sarà un tema che potremo affrontare dopo che ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Maximo Ibarra, ad Sky Sky corre ai ripari. Persa la corsa allaA (andata aper le prossime tre stagioni) e respinta l’offerta per la messa in onda in co-esclusiva di 3 partite su 10 ad ogni giornata (ci sarà una nuova asta), la pay TV gioca una personale partita:ladi. “Se laA non ci, ovviamente, neilai clienti in modo del tutto trasparente e proattivo” fa sapere l’ad Maximo Ibarra a Repubblica. La questione diritti, però, è ancora da definire e non è escluso che Sky possa accordarsi conper la messa in onda del campionato: “Noi siamo sempre aperti, ovviamente. Sarà un tema che potremo affrontare dopo che ...

