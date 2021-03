Sequestro di persona: arrestata 40enne del Gambia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto una 40enne di origini Gambiane, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare di custodia in carcere, emessa dall’Autorità Giudiziaria per il reato di Sequestro di persona, commesso a Bologna nel 2019. Successivamente alle formalità di rito, l’arrestata è stata associata alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto unadi originine, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare di custodia in carcere, emessa dall’Autorità Giudiziaria per il reato didi, commesso a Bologna nel 2019. Successivamente alle formalità di rito, l’è stata associata alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

