Pomezia | terribile incidente | morta una donna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tremendonel primo pomeriggio di oggi, 31 marzo, a, in via Monte D’Oro, a metà strada tra via di Pratica e via Pontina. Due auto, una Fiat e una Citroen, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Nell’urto, violentissimo, unaè deceduta sul colpo, mentre un uomo è rimasto gravemente ferito. L’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, un’eliambulanza, i vigili del fuoco di, i carabinieri e la polizia locale. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.