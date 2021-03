Macedonia da urlo | Pandev ed Elmas stendono la Germania

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Laha compiuto l’impresa battendo lanelle qualificazioni Mondiali: decisive le reti diedLaha compiuto l’impresa battendo lanelle qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. A firmare il 2-1 definitivo sono le reti died. Grazie alla vittoria di Duisburg, la formazione di Angelovski si è portata al secondo posto del girone dietro alla capolista Armenia. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Macedonia urlo

