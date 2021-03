“Ma sono io?”. L’eredità, colpo di scena improvviso: il concorrente sbaglia di proposito la risposta. La reazione di Flavio Insinna (Di mercoledì 31 marzo 2021) A L’eredità, dalla scorsa settimana, è cominciato il torneo dei campioni per devolvere il montepremi in beneficenza. Al triello erano andati Guglielmo, Gabriele e Adenia. Guglielmo sfrutta subito lo sbaglio dei suoi avversari e indovina una domanda sull’uomo più ricco del mono portandosi a 50 mila euro. Dunque è lui a guidare prima delle anticipazioni del Tg 1. Poi Adenia, che nella vita fa il veterinario, indovina la risposta sui materiali utilizzati nelle fabbriche dei rosari. Dunque Adenia raggiunge Guglielmo a 60 mila euro e poi va a 70 mila ma sbaglia la risposta su una canzone degli Equipe 84 che poi viene indovinata dal campione uscente Gabriele che sbaglia ma poi sfrutta lo sbaglio degli avversari e così fa il primo passo verso la ghigliottina con 80 mila euro. Tra gli ex veterani in gara, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) A, dalla scorsa settimana, è cominciato il torneo dei campioni per devolvere il montepremi in beneficenza. Al triello erano andati Guglielmo, Gabriele e Adenia. Guglielmo sfrutta subito lo sbaglio dei suoi avversari e indovina una domanda sull’uomo più ricco del mono portandosi a 50 mila euro. Dunque è lui a guidare prima delle anticipazioni del Tg 1. Poi Adenia, che nella vita fa il veterinario, indovina lasui materiali utilizzati nelle fabbriche dei rosari. Dunque Adenia raggiunge Guglielmo a 60 mila euro e poi va a 70 mila malasu una canzone degli Equipe 84 che poi viene indovinata dal campione uscente Gabriele chema poi sfrutta lo sbaglio degli avversari e così fa il primo passo verso la ghigliottina con 80 mila euro. Tra gli ex veterani in gara, ...

Advertising

carmelitadurso : Io e Mara??È stata la prima a cui ho telefonato alla notizia dell’allungamento di #DomenicaLive. Non è una sfida, n… - Corriere : Marattin e il pranzo in terrazza con 6 amici. Le scuse dopo la multa: «Sono debole anche io» - BentivogliMarco : 'sarebbe meglio fare altro', 'al sud serve benaltro'. 'è una zona sismica' (California e Giappone lo sono molto di… - ashftcalm : RT @sunflowerxvol24: Universitari, ma anche voi non riuscite a studiare un cazzo o sono io ad essere strana? - DIMAS05445382 : RT @Zbarskij: +++sondaggio+++ Secondo voi sono più coglioni o più miserabili? Non vale dire entrambe lo so pure io quello. Stiamo agli Smar… -