Influenza | con vaccini adiuvati più protezione per over 65

Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - In Italia l'Influenza e le sue complicanze provocano in media 8.000 decessi l'anno di cui, secondo i dati dell'Ecdc, il 90% sono anziani. "I processi di invecchiamento che coinvolgono il sistema immunitario a partire dai 65 anni di età - spiega Francesco Landi, presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria - determinano una riduzione nella capacità di produrre una risposta immunitaria efficiente in risposta all'attacco di agenti patogeni come i virus Influenzali". Per questo la ricerca scientifica mira a fornire strumenti sempre più innovativi e appropriati per rispondere alle esigenze dei pazienti, anche in ambito vaccinale. In quest'ottica lo scorso maggio l'Agenzia europea dei medicinali ha concesso l'autorizzazione all'utilizzo nei Paesi europei di Fluad Tetra, vaccino quadrivalente adiuvato per ...

