Haaland chiude con zero gol le tre gare con la Norvegia | “Devo migliorare”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Abituato a fare tantissimi gol e a essere decisivo, questi 10 giorni con la Nazionale norvegese per Erlingsono stati un mezzo flop. L’asso del Borussia Dortmund ha chiuso a secco dopo le tredi qualificazioni ai Mondiali, un bottino molto amaro che chiaramente pregiudica anche il cammino degli Scandinavi per la qualificazione a Qatar 2022. “. Se vogliamo avere una possibilità di qualificarci, dobbiamo fare del nostro meglio. E parlando per mevedere cosa posso fare di meglio” ha dettoalla tv norvegese. Tresenza gol con Gibilterra, Turchia e Montenegro. Se con i turchi, ci può anche stare non segnare, nelle altre duec’è un pò di delusione. L’ultima rete in nazionale risale al 4 settembre conto ...