Exuvia è il nuovo album di Caparezza | la data di uscita e il testo della title track

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ildiha un titolo, una copertina e unad’, questo il titolo del progetto, arriva 4 anni dopo Prisoner 709 (2017) e si presenta come uncorso del cantautore e rapper di Molfetta. IldiNel mese di ottobre Michele Salvemini – questo il nome di battesimo dell’artista – aveva anticipato alcune novità che sarebbero arrivate nel 2021. Ieri seraaveva dato appuntamento a mezzanotte nella prima storia pubblicata sul suo profilo Instagram. La promessa è stata mantenuta: il 2021 è l’anno deldiuscirà il 7 maggio 2021 e ...

EXUVIA è il primo tassello del nuovo disco di Caparezza in uscita il prossimo 7 maggio ,il singolo è accompagnato anche da un video presente sul canale youtube dell'artista telecaparezza.