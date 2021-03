Cosa si posta nel gruppo delle “Bimbe di Benno Neumair” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Realtà o provocazione? È questa la domanda principale che molte persone si stanno facendo dopo la scoperta del gruppo Facebook (privato) denominato “Le Bimbe di Benno Neumair”. Per alcuni giorni è rimasto lontano dalle luci dei riflettori, ma nelle ultime 24 ore il caso è diventato di pubblico dominio attirando l’indignazione di molti. Purtroppo, però, alcune persone hanno deciso di aderire a questa inquietante pagina social che, come espressamente dichiarato dalla “copertina”, non fa altro che adorare il giovane che ha confessato l’omicidio dei suoi genitori a Bolzano. Bimbe di Benno Neumair: ecco Cosa pubblicano nell’inquietante gruppo Facebook Un gruppo privato, non aperto a tutti. Anzi, la parvenza è quella di una ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Realtà o provocazione? È questa la domanda principale che molte persone si stanno facendo dopo la scoperta delFacebook (privato) denominato “Ledi”. Per alcuni giorni è rimasto lontano dalle luci dei riflettori, ma nelle ultime 24 ore il caso è diventato di pubblico dominio attirando l’indignazione di molti. Purtroppo, però, alcune persone hanno deciso di aderire a questa inquietante pagina social che, come espressamente dichiarato dalla “copertina”, non fa altro che adorare il giovane che ha confessato l’omicidio dei suoi genitori a Bolzano.di: eccopubblicano nell’inquietanteFacebook Unprivato, non aperto a tutti. Anzi, la parvenza è quella di una ...

Advertising

delenalovebot : RT @bemore236: #TheVampireDiaries #nian #iansomerhalder cosa posta cosa elabora Nina il… - unpredictbllife : RT @bemore236: #TheVampireDiaries #nian #iansomerhalder cosa posta cosa elabora Nina il… - bemore236 : #TheVampireDiaries #nian #iansomerhalder cosa posta cosa elabora Nina… - HYUNJlN97 : ceh capite? ormai lo scrivo tutte le volte ma è impossibile che non sia vera questa cosa, ci deve essere per forza… - Giangy_overflow : @MediasetTgcom24 Cosa è la trama di una nuova puntata di c'è posta per te? -