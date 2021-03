Contrordine di Figliuolo sui vaccini. Il generale fa rapporto a Draghi. Per il premier l’immunità di gregge arriverà a luglio. Ma il commissario lo corregge: non prima di settembre (Di mercoledì 31 marzo 2021) Con oltre mezza Italia in zona rossa c’è forse un po’ troppo ottimismo a Palazzo Chigi. Proprio il premier Mario Draghi nell’incontro con le Regioni ha parlato di immunità di gregge a luglio. Nel giro di poche ore arriva, invece, la parziale smentita da parte del commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo: “Il rateo ideale di vaccini da raggiungere, a regime, è fissato in almeno 500 mila somministrazioni al giorno, per ottenere l’immunità di gregge entro la fine di settembre.” Numeri alla mano (qui il report sull’andamento della campagna vaccinale), quindi soltanto se riusciamo a inoculare 500 mila dosi al giorno di vaccino a partire dalla terza settimana di aprile (leggi l’articolo) ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Con oltre mezza Italia in zona rossa c’è forse un po’ troppo ottimismo a Palazzo Chigi. Proprio ilMarionell’incontro con le Regioni ha parlato di immunità di. Nel giro di poche ore arriva, invece, la parziale smentita da parte delstraordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo: “Il rateo ideale dida raggiungere, a regime, è fissato in almeno 500 mila somministrazioni al giorno, per otteneredientro la fine di.” Numeri alla mano (qui il report sull’andamento della campagna vaccinale), quindi soltanto se riusciamo a inoculare 500 mila dosi al giorno di vaccino a partire dalla terza settimana di aprile (leggi l’articolo) ...

