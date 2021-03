Capitani di sventura

Leggi su panorama

(Di mercoledì 31 marzo 2021) I protagonisti dei fallimenti industriali e bancari degli ultimi decenni in Italia alla fine pagheranno poco o nulla per i reati commessi. Tra processi infiniti e prescrizioni, è ben raro che finiscano in prigione. Oppure, chi ci va, dopo poco tempo può tornare a godersi i soldi sottratti ad azionisti e risparmiatori. La sola idea della bancarotta era «più atroce della morte, era disordine, crollo, rovina, vergogna, scandalo, disperazione e miseria». Questo nella Lubecca dei Buddenbrook di Thomas Mann. Poi c'è l'Italia. Dove quando si scava un buco miliardario, l'importante è avere messo da qualche parte i soldi per i migliori avvocati e poi resistere, resistere, resistere. Nei giorni scorsi, altre due conferme eccellenti: Sergio Cragnotti e Giovanni Zonin. L'ex presidente della Lazio, il 12 marzo, è stato condannato definitivamente a 5 anni e 3 mesi di reclusione per il crac Cirio. Ci ...