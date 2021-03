Auto, ACEA: “Ok a nuovi tagli CO2 ma con obbligo punti di ricarica” (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Arriva il sì della European Automobile Manufacturers Association (ACEA), l’associazione delle case Automobilistiche europee, all’introduzione di requisiti più stringenti sul contenimento delle emissioni di CO2, a condizione che siano direttamente collegate a “impegni vincolanti” sull’aumento dei punti di ricarica dei veicoli elettrici e delle stazioni di idrogeno. Questa la posizione dell’industria Automobilistica dell’Ue nel dibattito sull’imminente revisione del regolamento sul CO2 per Autovetture e furgoni al 2030. Gli amministratori delegati delle case Automobilistiche Ue – fa sapere ACEA in una nota – hanno concordato questa linea in un recente incontro del Board dell’Associazione. “I massicci investimenti delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Arriva il sì della Europeanmobile Manufacturers Association (), l’associazione delle casemobilistiche europee, all’introduzione di requisiti più stringenti sul contenimento delle emissioni di CO2, a condizione che siano direttamente collegate a “impegni vincolanti” sull’aumento deididei veicoli elettrici e delle stazioni di idrogeno. Questa la posizione dell’industriamobilistica dell’Ue nel dibattito sull’imminente revisione del regolamento sul CO2 pervetture e furgoni al 2030. Gli amministratori delegati delle casemobilistiche Ue – fa saperein una nota – hanno concordato questa linea in un recente incontro del Board dell’Associazione. “I massicci investimenti delle ...

