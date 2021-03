Assegno unico per i figli: come funziona e a chi spetta (Di mercoledì 31 marzo 2021) A partire dal primo luglio 2021, nelle case di ogni famiglia che abbia un figlio minore di 21 anni arriverà l'Assegno unico universale che verrà corrisposto mensilmente agli aventi diritto per una quota valore progressiva che raggiunga l'importo massimo di 250 euro. Il via libera definito dall'aula del Senato rende stabile una riforma degli aiuti economici alle famiglie attesa da anni. I fondi Adesso per far fronte all'impegno statale di concentrare in un'unica soluzione gli aiuti già esistenti per le famiglie (tra bonus, incentivi e detrazioni) bisogna reperire le risorse finanziarie, al momento insufficienti, e mettere a punto i differenti decreti legislativi al fine di coprire in maniera completa e adeguata l'intero target nazionale. I 20 miliardi messi in campo oggi non sarebbero sufficienti per coprire assegni universali ... Leggi su panorama (Di mercoledì 31 marzo 2021) A partire dal primo luglio 2021, nelle case di ogni famiglia che abbia uno minore di 21 anni arriverà l'universale che verrà corrisposto mensilmente agli aventi diritto per una quota valore progressiva che raggiunga l'importo massimo di 250 euro. Il via libera definito dall'aula del Senato rende stabile una riforma degli aiuti economici alle famiglie attesa da anni. I fondi Adesso per far fronte all'impegno statale di concentrare in un'unica soluzione gli aiuti già esistenti per le famiglie (tra bonus, incentivi e detrazioni) bisogna reperire le risorse finanziarie, al momento insufficienti, e mettere a punto i differenti decreti legislativi al fine di coprire in maniera completa e adeguata l'intero target nazionale. I 20 miliardi messi in campo oggi non sarebbero sufficienti per coprire assegni universali ...

Advertising

matteorenzi : La mia dichiarazione di voto in Senato sull’assegno unico e universale - matteorenzi : Vi aspetto intorno alle 18.40 per il mio intervento in diretta Twitter dal Senato in dichiarazione di voto sull'ass… - elenabonetti : Oggi abbiamo vissuto un momento storico per il nostro Paese. L'assegno unico e universale è stato approvato all'una… - Michell57544549 : RT @IrlandaOggi: Addio #bonusbebè, da luglio in Italia arriva l'assegno unico per i figli. In Irlanda la misura esiste da tempo. È un asseg… - RaffaelePizzati : .@elenabonetti : 'L'Assegno Unico e Universale è il primo passo di una riforma storica. Al via dal 1° luglio' -