Anita e Lisa in piazza: “Nell’uovo di Pasqua vogliamo la riapertura delle scuole” (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Noi a Pasqua non faremo sogni tranquilli". Anita e Lisa, le studentessa torinesi simbolo della lotta contro la Dad non sono fiduciose. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Noi anon faremo sogni tranquilli"., le studentessa torinesi simbolo della lotta contro la Dad non sono fiduciose. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Anita e Lisa in piazza: “Nell’uovo di Pasqua vogliamo la riapertura delle scuole” - Ansa_Piemonte : Scuola: Anita e Lisa,nell'uovo di Pasqua vogliamo riapertura. Studentesse anche oggi in piazza a Torino #ANSA - OgniMattinaTV8 : FUORI COME VA - #SCUOLA ?? #DAD- Da Torino ANITA e LISA, diventate un po’ il simbolo del coraggio dei nostri ragazz… -