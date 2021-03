Alfonso Signorini, Carlotta Dell’Isola parla del loro botta e risposta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alfonso Signorini appena si è concluso il GF Vip 5 ha tirato le somme, rivelando chi erano i suoi concorrenti preferiti e chi invece l’aveva deluso. Il direttore di Chi ha confessato che si sarebbe aspettato qualcosa di più da Carlotta Dell’Isola: “Volete sapere chi mi ha deluso di più? Forse vi dico Carlotta, sì. Lei a Temptation Island era fenomenale. Poi ho pensato che forse era dovuto anche alla vicinanza con Nello, con cui dava il meglio di sé. Lei nella casa del Gf Vip doveva fare da contrapposizione al mondo dei vipponi, ma così non è stato“. L’ex gieffina non ha preso bene queste dichiarazioni ed ha risposto piccata: “Dopo quello che ho letto ci tenevo a sottolineare che io non sono un robot, ma sono una persona per bene, alla mano ed amicona. Ritengo di essere una donna abituata a chiedere ... Leggi su biccy (Di mercoledì 31 marzo 2021)appena si è concluso il GF Vip 5 ha tirato le somme, rivelando chi erano i suoi concorrenti preferiti e chi invece l’aveva deluso. Il direttore di Chi ha confessato che si sarebbe aspettato qualcosa di più da: “Volete sapere chi mi ha deluso di più? Forse vi dico, sì. Lei a Temptation Island era fenomenale. Poi ho pensato che forse era dovuto anche alla vicinanza con Nello, con cui dava il meglio di sé. Lei nella casa del Gf Vip doveva fare da contrapposizione al mondo dei vipponi, ma così non è stato“. L’ex gieffina non ha preso bene queste dichiarazioni ed ha risposto piccata: “Dopo quello che ho letto ci tenevo a sottolineare che io non sono un robot, ma sono una persona per bene, alla mano ed amicona. Ritengo di essere una donna abituata a chiedere ...

