Uomini e Donne, Sara e Sonny tornano insieme, crisi superata (Di martedì 30 marzo 2021) Sara Shaimi e Sonny Di Meo, si sono conosciuti al programma di Maria De Filippi, ‘Uomini e Donne’, in cui Sara rivestiva il ruolo di tronista. Sara e Sonny di Uomini e DonneDurante lo scorso mese di Gennaio, tra i due, scoppiò una crisi profonda, che li portò ad allontanarsi. Lo scorso mese, proprio l’ex tronista, spiegò ai fan, che stava risentendosi con Sonny, con la speranza di riuscire a superare, i problemi che li avevano portato alla crisi. Negli ultimi giorni, Sara Shaimi, ha deciso di ufficializzare, di nuovo, la sua storia d’amore con l’ex corteggiatore. Ai folower, la ragazza, ha anche confessato, di star vivendo, un po come tutti, un ... Leggi su formatonews (Di martedì 30 marzo 2021)Shaimi eDi Meo, si sono conosciuti al programma di Maria De Filippi, ‘’, in cuirivestiva il ruolo di tronista.diDurante lo scorso mese di Gennaio, tra i due, scoppiò unaprofonda, che li portò ad allontanarsi. Lo scorso mese, proprio l’ex tronista, spiegò ai fan, che stava risentendosi con, con la speranza di riuscire a superare, i problemi che li avevano portato alla. Negli ultimi giorni,Shaimi, ha deciso di ufficializzare, di nuovo, la sua storia d’amore con l’ex corteggiatore. Ai folower, la ragazza, ha anche confessato, di star vivendo, un po come tutti, un ...

Advertising

RadiocorriereTv : Chi sono gli uomini e le donne della #TribùUrbana di @MetaErmal? «Tutti coloro che, in qualche modo, si sentono di… - SeaWatchItaly : Quasi 500 persone respinte illegalmente in #Libia nelle ultime ore. Uomini, donne e bambini condannati a tornare… - OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - gmpiglets : 'Anche se le donne in un sistema patriarcale sono in una posizione subalterna, non significa che gli uomini non ne… - GiacomoGoverno : Leonardo che bacia più uomini che donne e poi Bernardo se ne va perché è geloso di lui#leonardolaserie -