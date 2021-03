Ubriaco e contromano reagisce ai Carabinieri a Otranto (Di martedì 30 marzo 2021) Ubriaco e contromano prende a colpi di scopa e sportellate Carabinieri a Otranto per fermare un esagitato è stato necessario l’invio di rinforzi dal commissariato di polizia. L’uomo, 31enne, ha provocato lesioni a due militari e un agente ed è stato arrestato con molta difficoltà, dopo essere stato anche inseguito per un tratto Scoperto a Leggi su periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021)prende a colpi di scopa e sportellateper fermare un esagitato è stato necessario l’invio di rinforzi dal commissariato di polizia. L’uomo, 31enne, ha provocato lesioni a due militari e un agente ed è stato arrestato con molta difficoltà, dopo essere stato anche inseguito per un tratto Scoperto a

Advertising

leccenews24 : Ubriaco e contromano non si ferma all’Alt, poi colpisce carabinieri e poliziotti con la scopa - baritoday : Al volante ubriaco in piena notte, fugge contromano urtando auto in sosta e si schianta contro una recinzione: arre… - RadioSienaTV : Senese di 48 anni ubriaco in contromano sulla A1: inseguito dalla Polstrada e denunciato - - SienaFree : Ubriaco contromano in A1: denunciato 48enne residente a Siena - vocidicitta : Nuovo articolo: Uomo ubriaco e contromano in autostrada viola la normativa anti-covid -