Sui livelli della vigilia la Borsa di Tokyo (Di martedì 30 marzo 2021) (TeleBorsa) – Sostanzialmente stabile Tokyo, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Nikkei 225 che si ferma a 29.385 punti, mentre, al contrario, l’indice di Shenzhen fa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 13.771 punti. Gli investitori globali sembrano essersi scrollati di dosso le preoccupazioni per il default dell’hedge fund Archegos, che ha turbato le azioni bancarie globali, mentre si sono riaccese le preoccupazioni riaccese sull’inflazione, con i rendimenti obbligazionari che sono tornati a crescere. Buona la prestazione di Hong Kong (+1,01%); come pure, in rialzo Seul (+1,1%). Balza in alto Mumbai (+1,7%); variazioni negative per Sydney (-0,95%). Appiattita la performance dell’Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,13%. Sostanziale ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Tele) – Sostanzialmente stabile, che archivia la sessione suicon il Nikkei 225 che si ferma a 29.385 punti, mentre, al contrario, l’indice di Shenzhen fa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 13.771 punti. Gli investitori globali sembrano essersi scrollati di dosso le preoccupazioni per il default dell’hedge fund Archegos, che ha turbato le azioni bancarie globali, mentre si sono riaccese le preoccupazioni riaccese sull’inflazione, con i rendimenti obbligazionari che sono tornati a crescere. Buona la prestazione di Hong Kong (+1,01%); come pure, in rialzo Seul (+1,1%). Balza in alto Mumbai (+1,7%); variazioni negative per Sydney (-0,95%). Appiattita la performance dell’Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,13%. Sostanziale ...

Advertising

GraziaMontefal2 : RT @renatobrunetta: Stamattina alle 10.30 interverrò in occasione della presentazione #Cnel della Relazione 2020 al Parlamento e al Governo… - renatobrunetta : RT @cnel_it: Come la #pandemia ha influito sui servizi pubblici? Alle 10.30 presentazione della Relazione 2020 #CNEL #Parlamento e #Governo… - Ewavolpones84 : RT @SOSitalia: L'abuso dei minori è un problema che minaccia la vita di milioni di bambini nel mondo ??. Per fermare gli abusi sui minori… - cnel_it : Come la #pandemia ha influito sui servizi pubblici? Alle 10.30 presentazione della Relazione 2020 #CNEL #Parlamento… - alfredoferrante : RT @renatobrunetta: Stamattina alle 10.30 interverrò in occasione della presentazione #Cnel della Relazione 2020 al Parlamento e al Governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sui livelli Appuntamenti e scadenze del 30 marzo 2021 ... CNEL - Evento istituzionale - Relazione 2020 del CNEL al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni pubbliche centrali e locali a cittadini e imprese -...

Sui livelli della vigilia la Borsa di Tokyo Sostanzialmente stabile Tokyo , che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Nikkei 225 che si ferma a 29.385 punti, mentre, al contrario, l' indice di Shenzhen fa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 13.771 punti. Gli ...

Sui livelli della vigilia la Borsa di Tokyo Borsa Italiana Roma, da oggi i più piccoli per due giorni a scuola: sindaci in rivolta Da Rieti a Santa Marinella a Sora, aumentano i Comuni che si rifiutano di aprire. E molte famiglie avvisano che i loro figli non saranno in classe ...

Dati falsi sui contagi inviati all’ISS: primi arresti in Sicilia Le misure cautelari nei confronti di dipendenti appartenenti al Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’assessorato alla Salute della Regione Sicili ...

... CNEL - Evento istituzionale - Relazione 2020 del CNEL al Parlamento e al Governoe la qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni pubbliche centrali e locali a cittadini e imprese -...Sostanzialmente stabile Tokyo , che archivia la sessionedella vigilia con il Nikkei 225 che si ferma a 29.385 punti, mentre, al contrario, l' indice di Shenzhen fa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 13.771 punti. Gli ...Da Rieti a Santa Marinella a Sora, aumentano i Comuni che si rifiutano di aprire. E molte famiglie avvisano che i loro figli non saranno in classe ...Le misure cautelari nei confronti di dipendenti appartenenti al Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’assessorato alla Salute della Regione Sicili ...