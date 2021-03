Sicilia, report Covid falsato: inchieste e intercettazioni shock (Di martedì 30 marzo 2021) Coronavirus, in Sicilia dati falsi: "Spalmiamo un po' i morti". Queste le parole dell'assessore Razza registrate durante le intercettazioni. Coronavirus, in Sicilia dati falsi. L’assessore: “Spalmiamo un po’ i morti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 30 marzo 2021) Coronavirus, indati falsi: "Spalmiamo un po' i morti". Queste le parole dell'assessore Razza registrate durante le. Coronavirus, indati falsi. L’assessore: “Spalmiamo un po’ i morti” su Notizie.it.

