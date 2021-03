Siberia: una NEVE STRANISSIMA, mai vista prima (Di martedì 30 marzo 2021) Un team di scienziati russi ha analizzato campioni di NEVE da venti diverse regioni Siberiane, comprese dai Monti Altai fino alla regione artica. I risultati preliminari confermano la presenza di fibre di plastica trasportate dalle correnti d’aria in atmosfera, che poi si mischiano alla NEVE caduta dal cielo. Le microplastiche trovate nella NEVE caduta in Siberia, viste al microscopioQuesto inquinamento da microplastiche crea quindi sconcerto ed è una minaccia molto grave per l’ecosistema e l’ambiente. Le microplastiche si generano e sono i residui minuscoli di pezzi più grandi di rifiuti di plastica che si rompono nel corso del tempo. A questo punto appare chiaro come non siano solo fiumi e mari a risentire della circolazione delle microplastiche. Il problema diventa una realtà da non sottovalutare ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Un team di scienziati russi ha analizzato campioni dida venti diverse regionine, comprese dai Monti Altai fino alla regione artica. I risultati preliminari confermano la presenza di fibre di plastica trasportate dalle correnti d’aria in atmosfera, che poi si mischiano allacaduta dal cielo. Le microplastiche trovate nellacaduta in, viste al microscopioQuesto inquinamento da microplastiche crea quindi sconcerto ed è una minaccia molto grave per l’ecosistema e l’ambiente. Le microplastiche si generano e sono i residui minuscoli di pezzi più grandi di rifiuti di plastica che si rompono nel corso del tempo. A questo punto appare chiaro come non siano solo fiumi e mari a risentire della circolazione delle microplastiche. Il problema diventa una realtà da non sottovalutare ...

