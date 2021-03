Serie A, le prime immagini pallone invernale Nike 2021/22 (Di martedì 30 marzo 2021) Il sito web Footy Headlines ha svelato le prime immagini del pallone invernale della Serie A 2021/22, che verrà prodotto da Nike. Il nuovo pallone presenta i tipici colori Hi-vi del marchio americano, con base gialla, inserti in arancione e logo e scritte in blu (giallo, “arancione totale” e “blu racer”). Il logo della Serie L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 30 marzo 2021) Il sito web Footy Headlines ha svelato ledeldella/22, che verrà prodotto da. Il nuovopresenta i tipici colori Hi-vi del marchio americano, con base gialla, inserti in arancione e logo e scritte in blu (giallo, “arancione totale” e “blu racer”). Il logo dellaL'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, le prime immagini pallone invernale Nike 2021/22: Il sito web Footy Headlines ha svel… - Giustogiusti1 : RT @mantoessa: Non io che scopro che c'è una serie TV su Gogol', ispirata alle 'Veglie alla Fattoria presso Dikan'ka'. Non io che mi sono… - mantoessa : Non io che scopro che c'è una serie TV su Gogol', ispirata alle 'Veglie alla Fattoria presso Dikan'ka'. Non io che… - fumettologica : I film e le serie animate in uscita su Amazon Prime Video ad aprile 2021 - inthe67impala : RT @itsmrsnobody: Ma in che senso le vostre prime serie non sono state Friends, The O.C., Desperate Housewives, Gilmore Girls e Smallville -