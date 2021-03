Scavava nel suo giardino | 69enne uccide la gatta dei vicini annegandola

(Di martedì 30 marzo 2021) Richard Giles, giardiniere inglese di 69 anni, dovrà affrontare un periodo di carcere in quanto si è reso responsabile dell’assassinio di Ruby, ladei, colpevole di rovinare la sua verdura: dissotterrava infatti porri, carote e insalata. Il giardiniere ha ammesso di aver trovato più volte lanel suointenta a rovinare le verdure coltivate, così in preda alla rabbia ha afferrato lae l’ha crudelmente annegata. La sua vicina di casa, nonché proprietaria di Ruby, la signora Shirley Gear-Evans, di 65 anni, ha cercato inutilmente il suo animale domestico per oltre due giorni. La donna ha dichiarato che Giles non si è mai scusato per aver ucciso Ruby, ma si è reso apertamente responsabile di avere procurato delle sofferenze inutili ad un animale protetto, ...

Un bambino di sei anni in Gran Bretagna ha trovato un fossile di 488 milioni di anni mentre scavava nel suo giardino con un kit ricevuto in regalo per Natale. Lo riporta Skynews. Il bambino, stava scavando nel suo giardino a Walsall, nelle West Midlands, alla ricerca di vermi, frammenti di ...