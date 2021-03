Saragozza-Dinamo Sassari oggi | orario | tv | programma | streaming Champions League basket 2021

Leggi su oasport

(Di martedì 30 marzo 2021) Dopo l’inattività per alcune positività al Covid, latorna in campo e lo fa in Europa nella quinta giornata dellaballcontro il Casademont. Per i sardi è solo la terza partita (due sono ancora da recuperare) e la squadra di Pozzecco è obbligata a vincere per non abbandonare con anticipo la competizione. Infatti laha due sconfitto all’attivo, perdendo proprio con gli spagnoli all’andata in casa (95-83) e poi in Repubblica Ceca a Nymburk di un punto (90-89). Qui di seguito ilcompleto del match Casademont, match valevole per la quinta giornata dellaball...