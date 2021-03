Roma, non accetta la fine della loro storia: si presenta a casa della ex e la minaccia (Di martedì 30 marzo 2021) Ha scavalcato la recinzione del giardino di casa della sua ex fidanzata, una 48enne Romana, e una volta dentro l’ha minacciata. Tutto questo perché non accettava che la storia d’amore fosse giunta al capolinea. Ma ci hanno pensato i Carabinieri della Stazione Roma Trullo a mettere la parola fine all’incubo della donna: l’uomo violento, un 46enne di originari siciliane, ieri mattina è stato arrestato in via Cave del Trullo. Il 46enne è stato accompagnato presso il carcere di Rebibbia, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) Ha scavalcato la recinzione del giardino disua ex fidanzata, una 48ennena, e una volta dentro l’hata. Tutto questo perché nonva che lad’amore fosse giunta al capolinea. Ma ci hanno pensato i CarabinieriStazioneTrullo a mettere la parolaall’incubodonna: l’uomo violento, un 46enne di originari siciliane, ieri mattina è stato arrestato in via Cave del Trullo. Il 46enne è stato accompagnato presso il carcere di Rebibbia, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. su Il CorriereCittà.

Advertising

CarloCalenda : Aggiungo un’informazione doverosa al piano rifiuti. La Regione Lazio guidata da @nzingaretti e @MAXVALERIANI ha mes… - MatteoRichetti : Si parte! Con serietà e competenza. Aperti al contributo di tutti, perché Roma ha bisogno di cura, non di slogan.… - CarloCalenda : Roma produce 2.600 tonnellate di rifiuti indifferenziati al giorno ma non ha impianti a sufficienza per trattarli e… - Swanie76267526 : @roma_paoletta paoletta, un social è un turbinio che investe soprattutto le persone molto, molto ma molto sole. la… - EPaglierini : RT @P_Rava: Ottimo. -