Pd | Lidia Ravera | “L’ultima cosa che vogliamo vedere è due donne che si litigano un posto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 30 marzo 2021) “Queste litigiosità all’interno della sinistra le trovo un po’ tristi. In un momento come questo poi… Un momento in cui lesono così in difficoltà, massacrate dalla pandemia e dai suoi effetti, economicamente e psicologicamente, costrette a lavorare a casa sommando il ruolo materno a quello professionale, oppure disoccupate… l’unicache nonè dueche siun. Non è un bello spettacolo”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos la scrittrice, ex assessore alla Cultura alla Regione Lazio nella giunta Zingaretti. Ed ha aggiunto: “certo, non è entusiasmante che ledebbano essere imposte per mettere una toppa su una disparità vecchia di secoli, Che siano ...