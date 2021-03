Passaporto sanitario per il Covid-19: cos’è, come funziona e quando arriva in Europa (Di martedì 30 marzo 2021) Il Passaporto sanitario è uno degli argomenti più discussi e dibattuti in questo momento di pandemia da Covid-19. Le proposte sono tante, le opinioni a proposito ancora di più, e le incertezze abbondano. Ma, effettivamente, che cos’è il Passaporto sanitario, a che cosa e soprattutto a chi serve? Passaporto sanitario: a che cosa serve? Il Passaporto sanitario è una a documentazione che certifica il proprio status sul Covid-19 a tutti i cittadini europei vaccinati e non. Consentirebbe di spostarsi liberamente nell’UE, senza sottoporsi a test, quarantene o altre disposizioni legate alla necessità di tutelare la salute pubblica dei singoli Paesi europei. Lo scopo ultimo del certificato, infatti, è ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 30 marzo 2021) Ilè uno degli argomenti più discussi e dibattuti in questo momento di pandemia da-19. Le proposte sono tante, le opinioni a proposito ancora di più, e le incertezze abbondano. Ma, effettivamente, cheil, a che cosa e soprattutto a chi serve?: a che cosa serve? Ilè una a documentazione che certifica il proprio status sul-19 a tutti i cittadini europei vaccinati e non. Consentirebbe di spostarsi liberamente nell’UE, senza sottoporsi a test, quarantene o altre disposizioni legate alla necessità di tutelare la salute pubblica dei singoli Paesi europei. Lo scopo ultimo del certificato, infatti, è ...

