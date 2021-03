Marta Novello accoltellata mentre fa jogging, ascoltata per 3 ore in ospedale: mistero a una svolta (Di martedì 30 marzo 2021) svolta nelle indagini per l'accoltellamento di 8 giorni fa: oggi, 30 marzo, proprio appena dopo essere uscita dalla terapia intensiva è stata sentita per circa tre ore, nella... Leggi su ilmattino (Di martedì 30 marzo 2021)nelle indagini per l'accoltellamento di 8 giorni fa: oggi, 30 marzo, proprio appena dopo essere uscita dalla terapia intensiva è stata sentita per circa tre ore, nella...

Advertising

zaiapresidente : ? Marta Novello, la giovane accoltellata e ridotta in fin di vita da un aggressore appena 15enne a Mogliano, si è s… - Corriere : La madre dell’aggressore di Marta: «Mio figlio violento dopo la Dad» - GrazianiAngela : @lauraboldrini Il silenzio su Marta Novello è semplicemente vergognoso. Venti coltellate per un telefonino è aberra… - zazoomblog : Marta Novello accoltellata mentre faceva jogging: svolta nelle indagini - #Marta #Novello #accoltellata #mentre - leggoit : Marta Novello accoltellata mentre fa jogging, ascoltata per 3 ore in ospedale: mistero a una svolta -