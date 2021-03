Lussemburgo-Portogallo, gol di Cristiano Ronaldo: rimonta completata con CR7 (VIDEO) (Di martedì 30 marzo 2021) Il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo in Lussemburgo-Portogallo. Lusitani sotto nel primo tempo, rimonta completata con la rete di CR7 dopo quella di Diogo Jota. Tutto facile per l’attaccante della Juventus, che si inserisce in area e colpisce di prima intenzione da ottima posizione segnando la rete dell’1-2. In alto il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Ildel gol diin. Lusitani sotto nel primo tempo,con la rete di CR7 dopo quella di Diogo Jota. Tutto facile per l’attaccante della Juventus, che si inserisce in area e colpisce di prima intenzione da ottima posizione segnando la rete dell’1-2. In alto ildel gol di. SportFace.

Advertising

juventusfc : Lussemburgo-Portogallo alle 20:45 ? In bocca al lupo, @Cristiano ?? #WCQ - Cr7Zac : RT @juventusfc: Lussemburgo-Portogallo alle 20:45 ? In bocca al lupo, @Cristiano ?? #WCQ - walnut_85 : Croazia che pareggia con Malta, Portogallo che pareggia con il Lussemburgo e Olanda che vince solo 1-0 con Gibilterra ?? - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Oh. Lussemburgo in vantaggio con il Portogallo. - Ultrasjuventus3 : RT @juventusfc: Lussemburgo-Portogallo alle 20:45 ? In bocca al lupo, @Cristiano ?? #WCQ -