Lega il figlio di 16 anni all'auto con il guinzaglio: torture choc dell'albanese

Rosa Scognamiglio

Ha legato il figlio all'auto con un guinzaglio per cani e lo ha picchiato con un tubo metallico. L'uomo, 55enne albanese, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia

Legato al cofano dell'auto con un guinzaglio per cani e colpito alla testa con un tubo metallico da irrigazione. Così un 54enne albanese, residente nel Casertano, ha malmenato e umiliato il figlio 16enne solo perché avrebbe avuto frequentazioni a lui non gradite. Denunciato dal ragazzino alle autorità, l'uomo è stato fermato per maltrattamenti in famiglia. Stando a quanto si apprende da Il Messaggero, anche la moglie sarebbe stata vittima di abusi e violenze ...

