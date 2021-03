Advertising

Mimmi29313698 : @LegaSalvini Toh il figlio semo di quella zocc..ola della marzotto. Giusto la lega lo può prendere come testimonial. - claudio_2022 : Lega il figlio al guinzaglio e lo prende a bastonate, albanese in manette. - MarinoBruschini : RT @TgrRai: ?? Lega il figlio sedicenne con un guinzaglio al cofano dell'auto, poi lo trascina e lo picchia. Nel Casertano arrestato un cinq… - Marco_chp1 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Immigrato albanese lega il figlio col guinzaglio e pesta la moglie con la cintura: arrestato https:… - alcinx : RT @TgrRai: ?? Lega il figlio sedicenne con un guinzaglio al cofano dell'auto, poi lo trascina e lo picchia. Nel Casertano arrestato un cinq… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega figlio

Anche la madre del giovane è stata convocata in Questura, dalla sezione della Squadra Mobile che si occupa di reati contro donne e minori, e ha confermato le accuse mosse dal, raccontando di ...Anche il segretario della, Matteo Salvini, nella lettera scritta ad Avvenire ( leggi qui ) ha ... il presidente dell'Istat aveva ipotizzato un assegno fisso di 40 euro al mese aper tutti, ...Ho chiamato la famiglia il giorno dopo, ho sentito la madre per le condoglianze. Non solo mio figlio, tutta la squadra era legata a lui, era un giocherellone, gli piaceva scherzare, è un gruppo molto ...All'ospedale di Barletta è prima spirata nella notte Angela, 46 anni, sposata e madre di due figli. L'indomani è deceduto il padre 70enne, ricoverato ad Altamura ...