Giacinti | “Altafini mi ha chiesto di farne quattro anche alla Juventus”

Advertising

PianetaMilan : .@Giacinti9: '#Altafini mi ha chiesto di farne quattro anche alla Juventus' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… - GaiaPic : L’antenato Josè Altafini le ha scritto: dopo i 4 gol all’Inter nel derby ne devi fare 4 alla Juve, come me. Intervi… - Corriere : Giacinti e il poker nel derby: «Altafini mi ha detto: ora devi fare 4 gol anche alla Juve» - Italia_Notizie : Giacinti: «Altafini mi ha detto, ora devi fare 4 gol anche alla Juve» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Giacinti: «Altafini mi ha detto, ora devi fare 4 gol anche alla Juve» -

Ultime Notizie dalla rete : Giacinti Altafini

Corriere della Sera

Il poker all'Inter nel derby , come Josèil 27 marzo 1960 . Il risveglio di Valentina, 27 anni, bomber del gineceo di Ganz, prima rossonera a sfondare le 50 reti in Serie A , è stato dolce: "mi ha mandato un ...... aveva realizzato un poker, si tratta di José, che il 27 marzo nel 1960 decise la sfida contro l'Inter. Esultanza, in occasione del tris, sfegatata di, che si toglie la maglia, ...Valentina Giacinti, bomber del Milan Femminile, reduce dal polker di gol rifilato nel derby all'Inter, ha parlato al Corriere della Sera intervistata da Gaia Piccardi: "Altafini mi ha ...Valentina Giacinti, attaccante del Milan Femminile, ha parlato in esclusiva al 'Corriere della Sera': tutte le sue dichiarazioni ...