George Floyd, al via il “processo del secolo” (Di martedì 30 marzo 2021) É iniziato ieri a Minneapolis, in Minnesota, il processo nei confronti di Derek Chauvin, l’agente di polizia che, premendo a terra con il ginocchio il collo di George Floyd per oltre otto minuti, ha provocato il soffocamento del 46enne afroamericano. “L’America chiede giustizia, il mondo intero ci sta guardando”, ha detto Benjamin Crump, avvocato della famiglia Floyd. La prima udienza si è aperta con la proiezione del video della morte di Floyd. Nelle immagini mostrate dall’accusa, alcune già note altre inedite, è emersa una prima novità: Floyd fu soffocato per nove minuti e 29 secondi, non 8 minuti e 46 secondi come era stato divulgato in questi mesi. In quello che sembra “il processo del secolo” (basti pensare cosa ha suscitato nel Paese la morte di ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) É iniziato ieri a Minneapolis, in Minnesota, ilnei confronti di Derek Chauvin, l’agente di polizia che, premendo a terra con il ginocchio il collo diper oltre otto minuti, ha provocato il soffocamento del 46enne afroamericano. “L’America chiede giustizia, il mondo intero ci sta guardando”, ha detto Benjamin Crump, avvocato della famiglia. La prima udienza si è aperta con la proiezione del video della morte di. Nelle immagini mostrate dall’accusa, alcune già note altre inedite, è emersa una prima novità:fu soffocato per nove minuti e 29 secondi, non 8 minuti e 46 secondi come era stato divulgato in questi mesi. In quello che sembra “ildel” (basti pensare cosa ha suscitato nel Paese la morte di ...

