Far west a Napoli, africani aggrediscono gli agenti per impedire la cattura di un rapinatore ghanese (Di martedì 30 marzo 2021) Scene da far west a Napoli, dove un gruppo di immigrati africani ha accerchiato e assalito gli agenti per impedire la cattura di un rapinatore ghanese che aveva appena tentato un colpo. Paura in strada, con gli agenti di polizia chiamati a fare da sceriffo nel caos metropolitano scatenato da un gruppo di extracomunitari intorno alla stazione centrale della città. Dove, improvvisamente, è scoppiato l'inferno. Con i poliziotti accerchiati e aggrediti nei pressi di Piazza Garibaldi da un gruppo di extracomunitari intervenuti per impedire che fosse fermato un rapinatore, loro connazionale. Tafferuglio e panico tra i passanti, scaraventati in un Bronx di senza tetto né legge, disposti a tutto per evitare ...

