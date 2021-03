Denise Pipitone è viva e si trova in Russia? Chi l’ha Visto torna sul caso ma scoppia la polemica (Di martedì 30 marzo 2021) Denise Pipitone è viva e si trova in Russia. Questa potrebbe essere la novità sconvolgente che andrà in scena domani sera, 31 marzo, in Chi l’ha Visto? su Rai3. Proprio nel programma condotto da Federica Sciarelli si è tornati a parlare del caso della piccola bambina scomparsa a Mazzara del Vallo ormai nel lontano 2004. Da quel giorno la mamma Piera Maggio si è battuta con le unghie e con i denti per non far finire la figlia nel dimenticatoio e per non far archiviare il caso e forse, finalmente, avrà le risposte che attende da anni. Molto spesso ci sono state segnalazioni sull’avvistamento della piccola Denise Pipitone in varie parti d’Europa ma questa volta sembra che tutto ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 marzo 2021)e siin. Questa potrebbe essere la novità sconvolgente che andrà in scena domani sera, 31 marzo, in Chi? su Rai3. Proprio nel programma condotto da Federica Sciarelli si èti a parlare deldella piccola bambina scomparsa a Mazzara del Vallo ormai nel lontano 2004. Da quel giorno la mamma Piera Maggio si è battuta con le unghie e con i denti per non far finire la figlia nel dimenticatoio e per non far archiviare ile forse, finalmente, avrà le risposte che attende da anni. Molto spesso ci sono state segnalazioni sull’avvistamento della piccolain varie parti d’Europa ma questa volta sembra che tutto ...

